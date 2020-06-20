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7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن بينها واحدة محلية

السبت 20 يونيو 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن بينها واحدة محلية


عمان /سما/

 سجل الأردن، اليوم السبت، 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، واحدة منها محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الأردن إلى 1015، حسبما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات الست إلى حالة مخالطة من العمالة الوافدة في مركز حدود الكرامة، و4 حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر؛ 3 من مصر و1 من الباكستان، وحالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وسجّل الأردن أيضا 14 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما تمّ إجراء 6745 فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى اليوم 325155 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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