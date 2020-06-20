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العالول: ندرس إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين

السبت 20 يونيو 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: ندرس إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين


رام الله / سما /

كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، يوم السبت، عن تشكيل لجان قانونية فلسطينية لدراسة إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين.

وقال العالول، في حديث لوكالة "شينخوا" الصينية، إن المقترحين على طاولة البحث الفلسطينية ضمن تعزيز خطوات التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف العالول أنه "بغض النظر عن مستقبل السلطة الفلسطينية فإن المظلة الأساسية لنا هي منظمة التحرير، وهي قائمة وموجودة ومن خلالها سوف نبقى ندير حياة المواطنين الفلسطينيين ومتابعة أوضاعهم".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قبل نحو شهر التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ردا على مخططها ضم أجزاء من الضفة الغربية قد تشمل منطقة الأغوار وفرض السيادة على المستوطنات.

وبهذا الصدد، أكد العالول ثبات الموقف الفلسطيني برفض مخطط الضم الإسرائيلي وتكثيف التحركات مع المجتمع الدولي من أجل منع تنفيذه، مشيرا إلى "حراك دولي مهم يتم حاليا لتحقيق هذا الغرض".

وقال: "هناك حراك سياسي في العالم جيد وتأثيره بدأ يبرز باتجاه منع مخطط الضم الإسرائيلي، ونحن نعمل دبلوماسيا وميدانيا على تفعيل الموقف الرافض لمخططات إسرائيل وتكريس الاحتلال".

وأضاف أن "هناك إجماعا أوروبيا ضد مخطط الضم وبعض الدول الأوروبية دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وكل يوم هنالك ما هو جديد في مواجهة مخطط الضم الذي يغلق أي فرص لتحقيق السلام".

#حركة فتح #محمود العالول #فلسطين #منظمة التحرير #مخططات الضم

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