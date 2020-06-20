  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السراج يزور الجزائر لبحث الأزمة الليبية

السبت 20 يونيو 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
السراج يزور الجزائر لبحث الأزمة الليبية


الجزائر /سما/ أ ف ب

اجتمع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، اليوم السبت، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الجزائر، التي تلعب دور الوسيط لحل النزاع الليبي المستمر منذ سنوات. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن "السراج يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومًا واحدًا".

وذكر التلفزيون الحكومي أن السراج التقى تبون، وأن الزيارة تأتي في إطار "الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد محند أوسعيد، في التاسع من حزيران/ يونيو إن بلاده ترغب بـ"لعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء" في ليبيا، "من دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان على الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السرّاج ومقرها طرابلس (غربي البلاد) وحكومة موازية تدعم المشير خليفة حفتر في شرقي البلاد.

وزار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي يتخذ من الشرق مقرّا ويدعم حفتر، الجزائر، الأسبوع الماضي والتقى الرئيس تبون "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية"، كما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية.

وقال صالح من جهته إن تبون "سيبذل قصارى جهده للمّ شمل الليبيين وجمعهم حول طاولة الحوار للوصول إلى حل طبقا لمخرجات مؤتمر برلين".

وقامت الجزائر التي تتقاسم مع ليبيا نحو ألف كلم من الحدود، باتصالات مكثفة في مطلع العام في محاولة للمساهمة في حل سياسي للنزاع الليبي الذي يهدد استقرار المنطقة. واستضافت اجتماعًا للدول المجاورة لليبيا مباشرة بعد مؤتمر دولي انعقد في برلين وتعهدت خلاله الدول المشاركة بدعم وقف لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بـ"حظر تسليم الأسلحة" لطرفي النزاع في ليبيا. وندّدت الأمم المتحدة في وقت لاحق بعدم احترام مقررات مؤتمر برلين.

وسيطرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية مطلع حزيران/ يونيو الجاري على الغرب الليبي وانسحبت قوات حفتر من مشارف طرابلس وغيرها من المدن بعد هجوم بهدف السيطرة على طرابلس استمر أكثر من عام.

وتساند أنقرة حكومة الوفاق، بينما تدعم مصر وروسيا والإمارات خليفة حفتر. ودعت مصر إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الأسبوع المقبل لبحث المسألة الليبية. وأعلنت حكومة الوفاق أنها لن تشارك في الاجتماع.

#ليبيا #الجزائر #فايز السراج #عبد المجيد تبون #النزاع الليبي

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : السلطة الفلسطينية تخرج الأسلحة خارج المقرات الأمنية

تقارير مرعبة حول وتائر كورونا.. الصحة العالمية تعلن دخول العالم مرحلة جديدة وخطيرة

ابو درينة يكشف تفاصيل اجتماع مركزية فتح: خياران أمام اسرائيل وامريكا.. ولن نقبل بضم سنتمتر واحد

صحيفة : "مصر لم تلبّ دعوةً للقاء مع الرئيس عباس والصفدي"

جنرال اسرائيلي: فك الارتباط عن قطاع غزة جعلنا عملاء لحماس..

العاهل الاردني: الضم سيعزز قوة حماس.. والصفدي تؤدي لعزل القدس عن الضفة ولا يمكن أن تمر دون رد

الخروج من حالة الحياء السياسي: الحل في قيادة وطنية جديدة !! د.غازي حمد

الأخبار الرئيسية

السيسي

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

860x484 - 2020-06-20T175612.744

القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تصدر بيانًا يحذر إسرائيل من الضم

860x484 - 2020-06-20T164227.094

البدء بتنفيذ الاشغال لتوسيع شارع الانفاق لربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون

معهد أمريكي يكشف عن خارطة "الضم" التي خططت لها إسرائيل والخيارات المطروحة..!

الخارجية تعلن موعد اجلاء العالقين الفلسطينيين من تركيا..