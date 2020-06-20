تظاهرة لفلسطينيي الخط الأخضر احتجاجًا على تفشي الجريمة

القدس المحتلة / سما /

تظاهر العشرات من فلسطينيي الخط الأخضر، اليوم السبت، في قرية كفر ياسيف، احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة في الوسط العربي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن التظاهرة نظمت في القرية عقب جريمة قتل الشاب أدهم الناطور من قبل مجهولين.

ودعا المتظاهرون إلى العمل الفوري على وقف الجرائم التي تقع في الوسط العربي.

واستنكر المجلس المحلي في كفر ياسيف، جريمة قتل الناطور، واصفًا إياها بالأمر المؤسف وبأنها مؤشر خطير يتطلب من الجميع استنكاره بشتى الطرق ويدعو إلى الوقوف فعلًا وقولًا من أجل الحد من تلك الجرائم.

وقال المجلس "إنه يعمل كل ما في وسعه وضمن صلاحياته، عن طريق مشاريع التوعية والمشاريع العلاجية في المدارس للحد من أعمال العنف وكبح جماح الجريمة قبل استفحالها أكثر، وكذلك على تطبيق مشروع مدينة بلا عنف، ونصب كاميرات المراقبة في القرية".