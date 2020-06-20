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باحثون نيجيريون يعلنون التوصل إلى لقاح ضد كورونا

السبت 20 يونيو 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون نيجيريون يعلنون التوصل إلى لقاح ضد كورونا


لاغوس/ وكالات/

أعلن فريق من العلماء النيجيريين توصلهم إلى اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحسب وسائل الإعلام النيجيرية اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يتم تعبئة اللقاح لاستخدامه على نطاق واسع خلال 18 شهرا على الأقل، كما يقول قائد الفريق العلمي

ونقل موقع القيادة الإخباري عن رئيس مجموعة COVID-19 للأبحاث، الدكتور أولاديبو كولاولي أن فريقه يؤمن أنه "يضع حلولا لهذه الجائحة العالمية، ونحن مستعدون للعمل بكل قوتنا خلف فريق الباحثين وجعل اللقاح حقيقة". 

وأضاف، كولاولي للصحفيين في جامعة أديليك في ولاية إيدا النيجيرية، أن "اللقاح حقيقي. لقد تحققنا منه عدة مرات. إنه يستهدف الأفارقة، ولكنه سيعمل أيضا في أعراق أخرى. سينجح بفضل تصميمنا. لقد تطلب الكثير من البحث العلمي. يوم الجمعة".

وأشار إلى أن "عدد الذين يحتاجون إلى لقاحات أكثر من أولئك الذين يحتاجون إلى الأدوية. ولهذا ركز البحث على لقاح".

ووفقا له، فإن الدراسة التي اعتمد عليها اللقاح تم تمويلها في البداية من مختبر Trinity Immunodeficiency Laboratory وHelix Biogen Consult ، gbomosho، مع حوالي 7.8 مليون نايرا نيجيري (20000 دولار).

وتابع قائلا إن فريقه عمل بشكل مكثف على جينوم الفيروس من عينات عبر إفريقيا لاختيار أفضل المرشحين المحتملين للقاح.

وكشف كولاول، دون تسمية اللقاح، أن الباحثين في الفريق صنعوا تركيبات اللقاحات الكامنة المحتملة.

وأضاف أن إطلاق اللقاح سيستغرق ما لا يقل عن 18 شهرا لاستخدامه على نطاق واسع، نظرا لما يتطلبه من البحث والتحليل والموافقات التي تطلبها السلطات الطبية.

وتم تسجيل أعلى عدد من الوفيات في قارة إفريقيا في مصر حيث بلغ عددهم 2017، تليها جنوب إفريقيا بـ 1،831 حالة وفاة، والجزائر 825، والسودان 506 ونيجيريا بـ 475.

وكانت الدول التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة هي جنوب إفريقيا بـ 87715، ومصر بـ 52211، ونيجيريا بـ 18480 والجزائر بـ 11504.

المصدر: وكالات

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