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سفير إسرائيلي: لن نطبق السيادة على المناطق المخصصة لدولة فلسطينية مستقبلية

السبت 20 يونيو 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إسرائيلي: لن نطبق السيادة على المناطق المخصصة لدولة فلسطينية مستقبلية


القدس المحتلة / سما /

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية رون ديرمر إن إسرائيل لن تطبق السيادة على المناطق المخصصة لدولة فلسطينية مستقبلية بموجب خطة ترامب.
 
وأضاف ديرمر في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت، أن إسرائيل ستكون ملتزمة بعدم البناء في هذه المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية في السنوات القادمة.
 
وأشار بحسب ما أوردت القناة 12 العبرية، إلى أنه بالرغم من الرفض الفلسطيني ومحاولة التوصل إلى حل واقعي للصراع، تعتزم إسرائيل توسيع سيادتها على الأراضي التي ستظل جزءا منها بموجب أي اتفاق سلام.

#السفير الاسرائيلي #رون ديرمر #اسرائيل #مخططات الضم #الاراضي الفلسطينية

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