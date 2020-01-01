البدء بتنفيذ الاشغال لتوسيع شارع الانفاق لربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون

القدس المحتلة / سما /

أعلنت بلدية الاحتلال بالقدس انه سيتم البدء بتنفيذ توسيع شارع 60 (شارع الانفاق جنوبي القدس) اعتبارا من يوم غد الاحد وعلى امتداد خمس سنوات.

وأشارت بلدية الاحتلال الى ان الاشغال ستجري بالتعاون مع وزارة المواصلات والاشغال العامة وقيادة ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي والبلدية من خلال شركة موريا وستنتهي في النصف الثاني من عام 2025.

وجاء في اعلان البلدية انها ستقوم من خلال شركة موريا بتنفيذ توسيع شارع 60 وإضافة 3 مسارات بما في ذلك نفق جديد بطول 900 متر وبناء ممر جديد تحت الأرض من بيت جالا باتجاه الطريق السريع 60 جنوبا.

ووفق الإعلان فان بداية تنفيذ الاشغال في شهر حزيران 2020 على ان تنتهي هذه الاشغال (تقريبا) نهاية شهر حزيران 2025.

وكانت شركة موريا قالت على موقعها ان شارع النفق يعاني من ازمة مرورية طوال اليوم وتحديدا في الصباح حيث يسلكه مستوطنون قادمون من مستوطنات غوش عتصيون باتجاه القدس وفي المساء من المسار المقابل مشيرة الى ان شارع 60 يخدم المستوطنين من مستوطنات غوش عتصيون وبيتار ايليت وافرات وكريات اربع في الخليل وتسور هداسا.

وأشارت الشركة انه بما ان هناك زيادة في عدد السكان فان عدد المركبات التي تسير على الشارع يوميا في تزايد ولا يوجد سوى هذا الشارع مما تستدعي الحاجة لاقامة نفق لتسهيل الحركة المرورية في الشارع وانهاء الازمة المرورية الخانقة.

وكان مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "اريج" سهيل خليلية قد صرح ان آليات إسرائيلية قد شرعت قبل عدة اسابيع بتجريف اراضي شمال بيت جالا بحيث تم نصب الرافعات والاليات الثقيلة استعداد لاستقبال الحفارات التي ستشرع بشق بطن الجبل لفتح انفاق موازية لتلك التي تم شقها في النصف الاول من تسعينيات القرن الماضي لتكون جزء من الطريق الشريان الرئيسي العابر لاراضي الضفة المحتلة المعروف باسم شارع 60 الالتفافي الممتد بطول 235 كم.

وأضاف ان بلدية الاحتلال بالقدس وما تسمى الادارة المدنية للجيش الإسرائيلي كانوا قد شرعوا باختبارات لفحص التربة وتعيين مسارات الاعمال الانشائية وذلك في آب من العام 2019 تمهيداً لبدء عملية الحفر حيث تجهز الشركات المختصة تحضير الآليات التي سيتم استخدامها في عمليات الحفر. وأشار خليلية الى انه حسب المعطيات هناك مخطط لشق نفقين على الاقل لتكون موازية لتلك القائمة حالياً، الاول منها بطول 270 متر والثاني بطول 900 متر يربط بينهما جسر طويل مرتفع في منطقة بئرعونه. مؤكدا ان خطر هذه الطرق يكمن في انهما مكملة لمخططات البناء والتوسع للمستوطنات المحيطة بها حيث ساهم شارع الانفاق 60 القائم حاليا في ان يتضاعف عدد المستوطنين والمساحات الاستيطانية في تجمع مستوطنات غوش عتصيون في بيت لحم وجنوب القدس خلال الاعوام العشرين الماضية بنسبة 10 أضعاف. وبحسب المخططات الاستيطانية المطروحة لمنطقة جنوب القدس وشمال بيت لحم وتجمع غوش عتصيون الاستيطاني سيتم بناء وحدات استيطانية جديدة يتراوح عددها ما بين 15 – 20 ألف وحدة استيطانية خلال العقد القادم، وبالتالي ستكون هناك ضرورة لتوسيع نطاق البنية التحتية بشكل كافي يتناسب مع حجم التوسع الاستيطاني والمناطق الصناعية والتجارية التي سيتم تشييدها كمرافق تشغيلية هذا بالاضافة الى المرافق العامة منها التعليمية والطبية وغيرها.