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السيسي من الحدود الليبية: جيشنا قادر على الدفاع عن أمن مصر داخل وخارج حدودها لكنه "رشيد"

السبت 20 يونيو 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي من الحدود الليبية: جيشنا قادر على الدفاع عن أمن مصر داخل وخارج حدودها لكنه "رشيد"


القاهرة /سما/

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري يوم السبت بأن السيسي تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

وخاطب السيسي العسكريين بالقول: "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

ويأتي هذا على خلفية التصعيد العسكري في ليبيا، حيث استطاعت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا إحراز نجاحات ميدانية ملموسة في الآونة الأخيرة على حساب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي يحظى بتأييد القاهرة.

وأعلن السيسي في السادس من الشهر الجاري، أثناء مؤتمر صحفي مع حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي (ومقره في طبرق) عقيلة صالح عن مبادرة جديدة تهدف إلى وقف القتال وإطلاق عملية سياسية وانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ورحب كثير من دول المنطقة والعالم بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية النزاع الليبي، غير أن حكومة الوفاق وتركيا رفضتا المبادرة المعروفة بـ"إعلان القاهرة".

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #حدود ليبيا #الجيش المصري

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