سفارتنا بالقاهرة تصدر تنويها مهما حول تعديل موعد الرحلات الجوية

القاهرة /سما/

أصدرت سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية تنويهاً للمواطنين والطلبة الذين تحدد موعد سفرهم خلال يومي الأحد ٢١/٦ والاثنين ٢٢/٦ بتعديل موعد إقلاع طائراتهم ليكون الثالثة وأربعين دقيقة فجرًا بدلاً من السابعة والنصف صباحاً.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنه وعليه فيتوجب على المسافرين على طائرة يوم غدٍ الأحد التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، وذلك قبل دخول حظر التجوال.

وأفادت بأن هذه التعديلات تمت وفقاً للترتيبات بين الشركات الناقلة، متمنيةً للمواطنين الوصول إلى الوطن وذويهم بالسلامة.