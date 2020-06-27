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غزة: الكشف عن موعد اختبارات التوظيف في "الأونروا"..

السبت 20 يونيو 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الكشف عن موعد اختبارات التوظيف في "الأونروا"..


غزة / سما/

كشف رئيس برنامج التربية والتعليم في " الأونروا " فريد أبو عاذرة، أن الوكالة ستتخذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة وصحة آلاف الخريجين الذين سيتقدمون لاختبار التوظيف في مدينة غزة للعام 2020، خاصة في ظل استمرار تفشي أزمة فيروس "كورونا".

وقال أبو عاذرة، إن الوكالة ستتخذ إجراءات صحية واحترازية مشابهة لتلك التي اتخذتها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وأقرتها وزارة الصحة وبرنامج الصحة في الوكالة.

وأشار إلى أن اجتماعًا عُقد مع المسؤولين في برنامج الصحة، وتمت مناقشة الشروط الصحية اللازمة، والتي سيعلن عنها عند الإعلان عن أسماء المدارس التي سيتم تقديم الامتحانات فيها.

وأوضح أن من ضمن الإجراءات زيادة عدد المدارس التي ستُقدم فيها الامتحانات، بحيث سيكون في كل غرفة صفية 15 متقدمًا، وتعقيمها، بالإضافة إلى توفير مواد التعقيم وكل ما يلزم من كمامات ومستلزمات وقائية وصحية في المدارس، وضمان التباعد.

وأكد أن “أونروا” ستكون على التزام تام بكافة الإجراءات الوقائية التي تُقرها وزارة الصحة وبرنامج الصحة بالوكالة، حفاظًا على سلامة وصحة المتقدمين للامتحان.

وأعلن أن اختبارات المرحلة الأساسية ستعقد السبت القادم الموافق 27/6/2020، في 26 مدرسة بمدينة غزة، والتي اقترب عدد المتقدمين لها من 10 آلاف.

ولفت أبو عاذرة إلى أن هناك ما يزيد عن 35 ألف متقدم للامتحانات، وأن أعدادهم بازدياد، مشيرًا إلى أن باب التقديم والمراجعة للخريجين لا زال مفتوحًا.

في وقت سابق، بين أبو عاذرة أن الاختبارات ستتوالى بعد ذلك خلال يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الاختبارات تأجل عقدها في بداية يونيو، نظرًا للمساهمة في إنجاح اختبارات الثانوية العامة في القطاع، وتخصيص عشرات المدارس لتقديم الطلبة فيها.

وجرت العادة أن تعقد “أونروا” اختبارًا لتوظيف مدرسين جُدد في صفوفها كل عام، إلا أنها ألغيت خلال عام 2018، مع اشتداد الأزمة المالية لديها.

#فريد أبو عاذرة #الاونروا #امتحانات التوظيف #غزة #فيروس كورونا

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