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مستشفى النجاح الجامعي يُعلن إصابة أحد موظفيه بـ "الكورونا"

السبت 20 يونيو 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى النجاح الجامعي يُعلن إصابة أحد موظفيه بـ "الكورونا"


نابلس / سما /

أعلنت إدارة مستشفى النجاح الجامعي الوطني، في مدينة نابلس اليوم السبت، عن إغلاق العيادات الخارجية، وتأجيل العمليات المجدولة لهذا اليوم، نظراً للوضع الراهن في محافظة نابلس.

وقالت المستشفى في بيان لها السبت، إنه "حفاظاً على السلامة العامة، تم إغلاق العيادات الخارجية، وتأجيل العمليات المجدولة؛ لحين التأكد من سلامة المخالطين".

وأشارت إلى أنه سيستمر العمل في باقي أقسام المستشفى، كما هو معتاد مع منع الزيارة، والسماح لمرافق واحد إذا دعت الحاجة، مطالبة الجميع بالالتزام بمعايير السلامة، حسب توصيات وزارة الصحة الفلسطينية؛ للحفاظ على السلامة عامة.

وأضافت: "يقوم المستشفى بخطوات احترازية بعد إصابة أحد موظفيه بفيروس (كورونا) المستجد، نتيجة مخالطة من خارج المشفى، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، جاري العمل على حصر جميع المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة".

#مستشفى النجاح #نابلس

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