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غزة.. القبض على سارق مبلغ 35 ألف دولار

السبت 20 يونيو 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة.. القبض على سارق مبلغ 35 ألف دولار


غزة / سما /

كشفت المباحث العامة بشرطة التفاح والدرج، اليوم السبت، قضية سرقة ب35 ألف دولار خلال 6 ساعات من مخزن لأحد التجار بمحافظة غزة.

وقال رئيس قسم مباحث التفاح والدرج محمد شمالي، في بيان صحفي:" إن شكوى تقدم بها المواطن (س-ر) مفادها قيام مجهولين بسرقة 700 باب خشب منزلي من داخل المخازن الخاصة به ويقدر ثمنها بـــــ35 ألف دولار امريكي".

وأكد أنه بالبحث والتحري ومعاينة المكان تم الاشتباه في المدعو (أ-ر)، تم استدعائه وبالتحقيق معه اعترف بالسرقة، وتم إحالة القضية والمتهم لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

#غزة #المباحث العامة #سرقة

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