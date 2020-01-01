غزة.. القبض على سارق مبلغ 35 ألف دولار

غزة / سما /

كشفت المباحث العامة بشرطة التفاح والدرج، اليوم السبت، قضية سرقة ب35 ألف دولار خلال 6 ساعات من مخزن لأحد التجار بمحافظة غزة.

وقال رئيس قسم مباحث التفاح والدرج محمد شمالي، في بيان صحفي:" إن شكوى تقدم بها المواطن (س-ر) مفادها قيام مجهولين بسرقة 700 باب خشب منزلي من داخل المخازن الخاصة به ويقدر ثمنها بـــــ35 ألف دولار امريكي".

وأكد أنه بالبحث والتحري ومعاينة المكان تم الاشتباه في المدعو (أ-ر)، تم استدعائه وبالتحقيق معه اعترف بالسرقة، وتم إحالة القضية والمتهم لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة