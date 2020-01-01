أكثر من 20 ألف مصاب بـ"كورونا" في اسرائيل بينها 39 حالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 20,533 مصابا، بينهم 39 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 305 حالات وفاة.

وأوضحت أن 39 شخصا أصيب بالفيروس منذ ساعات يوم أمس، فيما تظهر المعطيات تراجعا في عدد الإصابات اليومي، مقارنة بالأيام الأخيرة، التي شهدت عودة إلى معدّلات ذروة الجائحة في نيسان/ أبريل الماضي. أمّا عدد الإصابات النشطة، فوصل إلى 4598، منها 39 بحالة خطيرة، يخضع 29 لأجهزة تنفّس صناعي.

أربع إصابات جديدة داخل أراضي عام 48

أصيب 3 أشخاص بفيروس كورونا في مدينة أم الفحم، بينما سجّلت إصابة إضافية في مدينة شفا عمرو، بحسب ما أعلنت البلديّتان، اليوم السبت.

ويرتفع بهذا عدد المصابين الفعليين الكلّي في أم الفحم إلى 22، بينما يرتفع عدد المصابين الكلّي في المدينة -منذ بدء الجائحة- إلى 102، تعافى منهم 80 شخصًا.

وبحسب البلديّة، يخضع 4 مصابين للعلاج في المستشفيات، بينما يخضع 3 إلى العلاج في الفنادق، في حين يتواجد الباقون في الحجر المنزلي، ولفتت إلى أنّ الحالات الصحيّة للمرضى "مطمئنة". بينما يرتفع عدد الإصابات في مدينة شفا عمرو إلى 6.