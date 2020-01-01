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غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 44 عينة

السبت 20 يونيو 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 44 عينة


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان المختبر المركزي لديها اجرى خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية اختبارا ل 44 عينة مشتبهة وكانت جميع النتائج سلبية وعليه لم تسجل اية اصابات جديدة بكورونا بالقطاع.

وأشارت في تقريرها اليومي ان عدد العينات التي جرى اختبارها منذ 15 مارس الماضي هي 12057 عينة كانت جميها سلبية باستثناء 72 عينة ايجابية.

وأوضحت ان عدد الحالات التي شفيت هي 56 فيما لا تزال 15 حالة تتلقى العلاج في مشفى العزل بمعبر رفح.

وأكدت انها تتابع الحالة الصحية ل 384 مواطن في سبعة مراكز للحجر الصحي وهم جميعا بحالة صحية مطمئنة.

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