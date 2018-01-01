حلا شيحة نادمة على عملية تجميل.. هذا ما فعلته في وجهها

كشفت الممثلة المصرية، حلا شيحة، عن خضوعها لعملية تجميل، معربة عن ندمها على إجرائها.

وأكدت خلال لقاء لها مع برنامج "التاسعة" على "القناة الأولى" في التلفزيون المصري، الخميس، أن ما دفعها لإجراء الجراحة هو لحظة حماس وليس رغبة في تجميل شكلها، لأنها ترى أن أبرز ملامح جمال وجهها هي البساطة.

وأشارت إلى أنها انزعجت للغاية من نتيجة عملية التجميل، وهي أن حجم خديها زاد إلى حد الضعف، وأكدت أنها تراجعت عن محاولة إصلاح ما حدث خوفا من حدوث مضاعفات لوجهها.

ولفتت إلى أن تغيير ملامحها ظهر بوضوح على الشاشة منذ بداية ظهورها في المسلسل التلفزيوني، "خيانة عهد"، الذي عُرض في شهر رمضان، لكنها لم تكن قادرة على التخلص من آثار العملية بسبب انشغالها بتصوير العمل الفني.

ورفضت حلا شيحة في برنامج "التاسعة" وصف ما فعلته بـ"عملية تجميل" بقدر ما تراه مجرد بعض التعديلات البسيطة للوجه.

يشار إلى أن حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى في شهر أغسطس/آب 2018، وكان أول ظهور فني لها بعد الاعتزال، بمسلسل "زلزال" من بطولة الفنان المصري محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2019.