الخضري: الأمن الغذائي مُهدد لحوالي مليون لاجئ في غزة بسبب الحصار

غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الأمن الغذائي لحوالي مليون لاجئ في قطاع غزة مُهدد بسبب الحصار الإسرائيلي، وتقليص المساعدات الإنسانية المُقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وشدد الخضري في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت 20-6-2020 بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على وجود تراجع حقيقي في مستويات الدعم المقدم من كل الجهات، وله انعكاسات خطيرة على اللاجئين في غزة والضفة الغربية والقدس والدول العربية.

وأشار إلى وجود نقص واضح في المساعدات الإنسانية التي تصل القطاع بسبب الحصار، وهو الوقت الذي يجب أن تزيد المساعدات الإغاثية والإنسانية مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وذكر الخضري بوجود قرار أمريكي منذ عامين تقريبا بوقف المساعدات للأونروا، وهو أثر بشكل خطير على واقع اللاجئين.

ودعا الخضري الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضرورة العمل على تقديم مزيد من الدعم، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وأزمات الرواتب والحصار، وما نتج عن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وقال " أزمة الاونروا تتصاعد، ويجب أن يكون لها حل، وتأمين لاحتياجات اللاجئين في غزة والضفة والقدس والدول العربية".

وأشار إلى أن هذا اليوم يجب أن يكون يوماً لعودة أكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني لبيوتهم وأراضيهم، وهذا الحد المطلوب لإحقاق حقوقهم، وحتى يتم ذلك يجب إغاثتهم وتمكينهم من الوصول لمصادر الحياة الطبيعة والكريمة.

وذكر الخضري بواقع الحياة في غزة، حيث تصل نسبة من هم تحت خط الفقر 85%، فيما معدلات البطالة بين فئة الشباب 65%، فيما معدل دخل الفرد اليومي لا يتجاوز 2 $، إضافة لضعف القوة الشرائية، وتراجع في توفر السيولة.