مشروعان رياديان من حاضنة يوكاس يفوزان بجائزة التعاون لعام 2019

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فاز مشروع Video4 ومشروع تكنوبلانت المحتضن في حاضنة يوكاس التكنولوجية -التابعة للكلية الجامعية بغزة، بجائزة التعاون للشباب 2019 "جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي -لغدٍ أفضل...نبدع" على مستوى فلسطين لعام 2019.

وتم الإعلان عن الفوز خلال لقاء نظمته المؤسسة عبر الفيديو كونفرانس في غزة والضفة، حيث حصلت المشاريع الفائزة على أفضل المشاريع المشاركة ضمن جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي على مستوى فلسطين لعام 2019.

ويعتبر مشروع Video4للرياديين: أدهم أبو شوقه، سليمان أبو ستة، محمد عوض شعبان، وياسر عوض، فهو تطبيق يمنح المستخدم القدرة على تحويل نص مكتوب إلى مقطع فيديو مع إمكانية إضافة صور وفيديوهات وتحريرها والكتابة عليها، وتحويل كل ذلك لملف فيديو تتحرك فيه النصوص بأشكال مختلفة تشبه مقاطع Social First، مع إمكانية مشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة التطبيق.

أما مشروع تكنوبلانت للريادية سعدة المجدلاوي، لزراعة الأنسجة النباتية ولإنتاج نباتات خالية من الأمراض بمواصفات مطابقة للأم، وبأعداد كبيرة في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالطرق التقليدية، ومقاومة للملوحة وبعض المسببات والآفات الزراعية، وبجودة عالية.

وهنأ الدكتور سعيد الزبدة مدير الحاضنة الفائزين بالجائزة، مؤكدا على حرص الحاضنة الدائم على توفير وتسهيل مشاركة الرياديين في قطاع غزة بالمسابقات والفعاليات الدولية والمحلية، والعمل على بث روح المنافسة الإيجابية بين الشباب والبحث عن الأعمال المبدعة والمبتكرة والمتميزة.

يذكر أن مؤسسة التعاون أطلقت ثلاثة جوائز لعام 2019 وهم جائزة التعاون للمعلم المتميز بدعم من السيد منير الكالوتي ومؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية، وجائزة التعاون للتميز بالقطاع الصحي –جائزة الفاضة "فاطمة أبو غزالة"، وجائزة التعاون للتطبيقات التكنولوجية المبتكرة، وتصل قيمة جوائز التعاون الى 420,000$سنويا.