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تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع الحصيلة منذ صباح اليوم إلى 84

السبت 20 يونيو 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع الحصيلة منذ صباح اليوم إلى 84


رام الله / سما /

 اعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، ظهر اليوم السبت عن تسجيل51 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في بيان لها": تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 84 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 954 إصابة".

ونشرت الوزيرة الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين:
• مجمل الإصابات: 954 إصابة
• مجمل حالات التعافي: 592 حالة
• مجمل حالات الوفاة: 5 حالات
• مجمل الإصابات النشطة: 357

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:
محافظة القدس: 38 حالة
محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات
محافظة بيت لحم: 5 حالات
محافظة الخليل: 258 حالة
محافظة قلقيلية: 5 حالات
محافظة نابلس: 23 حالة
محافظة طولكرم: حالة واحدة
محافظة جنين: 4 حالات
محافظة أريحا والأغوار: حالتان
المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة

#فيروس كورونا #الصحة #الضفة

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