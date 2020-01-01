تركيا تعلن التوصل إلى ابتكار صاروخي جديد قد يساهم بتعزيز قدراتها العسكرية

انقرة / وكالات /

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن تركيا نجحت باختبار أول محرك صاروخي متوسط المدى محلي الصنع في ولاية أسكي شهير.

ونقلت وكالة “الأناضول التركية” تصريحات وزير ​الصناعة​ والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، الذي قال: إن “المحرك الذي طوره مهندسون أتراك يحمل أهمية كبيرة، من حيث الارتقاء بالصناعات الدفاعية”.

وأوضح ورانك أن هذا النوع من المحركات تم تصميمه للاستخدام في ​الصواريخ​ متوسطة المدى المضادة للسفن.

كما لفت الوزير التركي إلى إمكانية استخدام المحرك في العديد من المنصات المختلفة، مشيرا إلى أنه على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه قادر على توليد قوة تناهز 400 حصان.