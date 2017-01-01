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تيك توك يكشف عن خطط لتقديم محتوى تعليمي

السبت 20 يونيو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيك توك يكشف عن خطط لتقديم محتوى تعليمي


وكالات / سما /

سوف تساعد مقدمة البرامج، راشيل رايلي، جمهور تيك توك على تطوير مهارات الرياضيات

أعلن عملاق التواصل الاجتماعي تيك توك عن خطط، لتكليف مئات الخبراء والمؤسسات لإنتاج محتوى تعليمي للمنصة.

الجامعات والجمعيات الخيرية من بين أولئك الذين سيحصلون على أموال، لإنشاء محتوى خصيصا للتطبيق.

وقال أحد الخبراء إن هذا التوجه الجديد يمكن أن يكون جذابا بالنسبه لاتجاه التعلم المصغر.

وتم تثبيت تطبيق تيك توك أكثر من ملياري مرة، على نظامي تشغيل الهواتف الذكية iOS و Android منذ إطلاقه عالميا في عام 2017. ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو، تصل مدتها إلى 15 ثانية، مع وجود موسيقى في الخلفية.

ومع نجاحه القائم على مقاطع الفيديو الترفيهية، التي ينتجها المستخدمون، فإن الانتقال إلى تضمين محتوى تعليمي يتم إنتاجه بشكل احترافي يمثل تحولا كبيرا، حيث تحاول الشركة تنويع محتواها.

عند الإطلاق، ستتضمن مقاطع الفيديو الممثل البريطاني، شون ساغار، الذي يشارك نصائح حول التحضير للاختبارات، ومقدمة البرامج وعالمة الرياضيات، راشيل رايلي، التي تساعد على تطوير مهارات الرياضيات.

وقال ريتش ووترورث، المدير العام لشركة تيك توك في أوروبا، في تصريحات حصرية لبي بي سي، إن المنصة لاحظت اهتمام المستخدمين بمقاطع الفيديو التعليمية، مع أكثر من سبعة مليارات مشاهدة لوسم #LearnOnTikTok (تعلم على تيك توك).

وأضاف: "من الآن فصاعدا، فإن (تعلم على تيك توك) سيشهد استثمارنا في شركاء ومنتجي محتوى، مع اتساع نطاق المحتوى الاحترافي. نعتقد أن هذا يتعلق بتطبيق قوة تيك توك على التعلم: التأثيرات، الصوت، التحولات، والأدوات التي تجعله جذابا وممتعا، لجعل الناس يستمتعون بالتعلم".

#تيك توك

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