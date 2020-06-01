صورة: سماعة آبل اللاسلكية "تنفجر" في أذن أحد مستخدميها!

وكالات / سما /

ذكر موقع GizmoChina أن مواطنا صينيا تعرض لإصابة في أذنه بعد أن "انفجرت" فيها إحدى سماعات AirPods اللاسلكية.

وتبعا للموقع "فإن الحادثة جرت في 19 مايو الفائت عندما كان المواطن الصيني Zheng Tang البالغ من العمر 23 سنة يستعمل AirPods حيث انفجرت السماعة في أذنه اليمنى".

وتظهر الصور التي نشرها الموقع على أنها لـ "AirPods التي انفجرت في أذن الشاب"، أن السماعة تعرضت لصدع واضح، لكن لايظهر عليها آثار حروق أو تفحم.

وذكر الموقع أن تقريرا انتشر في شبكة Weibo أشار إلى "أن الشاب اشتكى من مشكلات في السمع حتى بعد خضوعه ليومين من العلاج بالعقاقير المضادة للالتهابات، كما لاحظ الأطباء وجود آثار نزيف في الأذن".

وتشير المعلومات التي وردت في GizmoChina إلى أن الشاب اشترى السماعة المذكورة في إحدى المتاجر التابعة لشركة آبل، وأن الشركة استعادت السماعة لتعاينها وتتحقق من أسباب الحادثة، حيث من المفترض أن تعوض الشاب وفقا للقوانين المحلية.