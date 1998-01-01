كيا تكشف عن الجيل الجديد من السيارة "كارنفال"

وكالات / سما /

كشفت شركة كيا موتورز كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية النقاب عن التصميم الجديد كليا للسيارة "كارنفال" من فئة السيارات ميني فان،وذلك قبل طرحها في السوق المحلية بكوريا الجنوبية في الربع الثالث من العام الحالي.

ونقلت وكالة "يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء" عن كيا القول إن الجيل الرابع من السيارة "كارنفال" يأتي مزودا بشبكة ديناميكية جديدة في المقدمة وخط جانبي عريض بطول السيارة.

وفي الخلف يمتد الخط الجانبي حتى مؤخرة السيارة ليندمج مع المصابيح الخلفية. ويبدو سقف السيارة مائلا إلى الخلف بدرجة ما، وينتهي عند الباب الخلفي لصندوق الأمتعة في السيارة.

ولم تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن المزيد من التفاصيل الفنية للجيل الجديد من السيارة "كارنفال".

وتعتبر السيارة كارنفال واحدة من أفضل سيارات كيا مبيعا حيث تم بيع أكثر مليوني سيارة من هذا الطراز في أسواق العالم منذ طرحه لأول مرة عام .1998

يأتي الكشف عن الجيل الجديد من سيارة شركة كيا، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الاقتصادية زيادة المبيعات المحلية وتراجع الصادرات لشركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية خلال أيار/مايو الماضي بسبب تراجع الطلب نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي أصاب أكثر من 7 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن شركات السيارات المحلية صدرت خلال الشهر الماضي حوالي 4ر95 ألف سيارة بانخفاض نسبته 6ر57 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في المقابل زادت مبيعات السيارات في السوق الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر9 في المئة سنويا إلى 168778 سيارة بفضل حملات التسويق والترويج التي نفذتها الشركات.

في الوقت نفسه تراجعت صادرات كيا موتورز التابعة لمجموعة هيونداي موتور وثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 58 في المئة سنويا.