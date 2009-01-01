  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تقرر الإفراج عن “قاسم تاج الدين”رجل الأعمال اللبناني المرتبط بحزب الله

السبت 20 يونيو 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تقرر الإفراج عن “قاسم تاج الدين”رجل الأعمال اللبناني المرتبط بحزب الله


واشنطن / وكالات /

 أفادت وثائق قضائية بأن الولايات المتحدة تستعد للإفراج عن رجل أعمال لبناني يعتبر ممولا ماليا مهما لحزب الله، قبل عامين من انقضاء محكوميته بالسجن ومدتها خمس سنوات، وذلك بسبب مشاكله الصحية وخطر إصابته بكوفيد-19.
في 28 أيار/مايو، وافق قاض فدرالي في واشنطن على طلب استرحام طارئ تقدّم به قاسم تاج الدين (64 عاما) بحجة أنه يعاني “مشاكل صحية خطرة” تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وبالتالي سيكون بإمكان تاج الدين العودة إلى لبنان في الأسابيع المقبلة.
واستنادا إلى وثائق المحكمة، غادر تاج الدين سجن كمبرلاند الفدرالي في ماريلاند بعد حجر صحي استمر اسبوعين، ووُضِع في مركز احتجاز بانتظار ان يتمكن من العودة على متن رحلة جوية مقررة في تموز/يوليو.
وقد أثار الإفراج عن تاج الدين تكهنات، إذ اعتبر البعض ان هذه الخطوة جاءت ردا على إطلاق لبنان في آذار/مارس سراح المواطن الأميركي اللبناني عامر الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما كان قياديا تعاملت مع إسرائيل أثناء احتلالها جنوب لبنان.
ورفض وليم تايلور محامي تاج الدين هذه الادعاءات، قائلا “إنه إفراج لأسباب إنسانية، يمكنكم رؤية ذلك في المستندات. لا علاقة لهذا بالفاخوري”.
في أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين المتحدّر من بيروت “مساهماً مالياً مهماً” لمنظمة “إرهابية”، بسبب دعمه لحزب الله اللبناني. وبالتالي مُنِع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنّه كان متهمًا بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية.
في آذار/مارس 2017 ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية.

الأكثر قراءة اليوم

تقارير مرعبة حول وتائر كورونا.. الصحة العالمية تعلن دخول العالم مرحلة جديدة وخطيرة

ابو درينة يكشف تفاصيل اجتماع مركزية فتح: خياران أمام اسرائيل وامريكا.. ولن نقبل بضم سنتمتر واحد

مصادر دبلوماسية رفيعة: الأردن أبلغ أميركا و"إسرائيل" بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم

مصادر أمنية اسرائيلية : الصواريخ التجريبية بداية لنفاذ صبر غزة

جنرال اسرائيلي: فك الارتباط عن قطاع غزة جعلنا عملاء لحماس..

العاهل الاردني: الضم سيعزز قوة حماس.. والصفدي تؤدي لعزل القدس عن الضفة ولا يمكن أن تمر دون رد

صور.. اجتماع بين الشرطة و"الشعبية" بشأن حادثة الاعتداء على "أم جبر وشاح"

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : السلطة الفلسطينية تخرج الأسلحة خارج المقرات الأمنية

الأرشيف الإسرائيليّ يكشِف عن مجزرةٍ مُروعةٍ في قرية صفصاف: قتل جماعيّ واغتصاب أطفال

وزيرة الصحة : تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا صباح اليوم

سيسي

صحيفة : "مصر لم تلبّ دعوةً للقاء مع الرئيس عباس والصفدي"

رسالة الكونجرس لنتنياهو وغانتس للتراجع عن الضم تكتسب زخما و"إيباك" تعارض