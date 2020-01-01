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البطنيجي : ندرس إعادة فتح الأسواق الأسبوعية بغزة

السبت 20 يونيو 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطنيجي : ندرس إعادة فتح الأسواق الأسبوعية بغزة


غزة / سما /

قال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه سيتم خلال الأسبوع الجديد دراسة إمكانية إعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية.

وأوضح البطنيجي في حديث لـ "إذاعة القدس" المحلية بغزة، أنه في حال تقرر إعادة فتح الأسواق، فسيكون ضمن ضوابط وإجراءات وقائية ستتخذ لضمان سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الجهات المختصة اتخذت مؤخرًا عدة قرارات بشأن فتح صالات الأفراح والكافتيريات والمساجد وغيرها، وضمن ضوابط محددة وواضحة حفظًا على السلامة العامة.

وسجل في قطاع غزة منذ مارس/ آذار الماضي، 72 إصابة منها 56 تعافت، و15 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة لمسنة.

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