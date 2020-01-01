محافظ سلفيت: الوباء يتفشى والرهان على وعي المواطن "فاشل بإمتياز"

سلفيت / سما /

قال محافظ سلفيت عبد الله كميل يوم السبت، إن وباء كورونا المستجد بدأ بالتفشي، وأن الرهان على وعي والتزام الأفراد فاشل بإمتياز.

وشدد كميل في منشور له على موقع "فيسبوك"، على ضرورة وضع عقوبات صارمة لكل من يخترق إجراءات الوقاية والسلامة العامة، وسيما بعد تسجيل أعداد كبيرة بفيروس كورونا في فلسطين.

واعلنت وزارة الصحة صباح السبت، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل اضافة الى اصابة واحدة في نابلس ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات إلى 903 إصابة، بينها 305 إصابة نشطة.

صباح الخير بالامس 75 اصابه واليوم لحتى اللحظه 32 اصابه.. هذا يعني ان الوباء بدأ بالتفشي .. ويعني ان الرهان على الوعي.