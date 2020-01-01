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انتصارات لبلاطة والسموع والأمعري بدوري المحترفين

السبت 20 يونيو 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصارات لبلاطة والسموع والأمعري بدوري المحترفين


الضفة المحتلة / سما /

حقق مركز بلاطة فوزا كبيرا على نظيره ترجي واد النيص (5-2), ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وسجل خماسية "الجدعان" عدي خروب (4), وعبد اللطيف البهداري (13), وموسى الترابين (18), وأمير قطاوي (43) من ركلة جزاء, ويحيى السباخي (72), بينما أحرز هدفي النيص سعيد السباخي (55), وعمر عيسى (92).

ورفع الفائز رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول, وبقي رصيد الخاسر 24 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى, تفوق شباب السموع على القوات الفلسطينية إداريا (3-0), وشباب الأمعري على ثقافي طولكرم (2-1), وتعادل هلال القدس مع أهلي قلقيلية (1-1).

#مركز بلاطة #دوري المحترفين

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