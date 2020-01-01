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سيبايوس سيعود إلى ريال مدريد في حالة واحدة فقط

السبت 20 يونيو 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيبايوس سيعود إلى ريال مدريد في حالة واحدة فقط


وكالات / سما /

ازداد مستقبل داني سيبايوس نجم ريال مدريد المعار إلى آرسنال تعقيداً في الأسابيع الأخيرة، وحتى الآن ما زال مصيره مجهولاً خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، لا يفكر آرسنال في شراء سيبايوس هذا الصيف أو حتى تمديد فترة إعارته، وذلك بعد فشله مع الفريق منذ بداية الموسم، وعدم اقتناع المدرب ميكييل أرتيتيا بقدراته.

وسيعود سيبايوس إلى ريال مدريد بشكل مؤكد عقب نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي، لكنه بنسبة كبيرة سيغادر النادي من جديد، إما على سبيل الإعارة، أو بشكل نهائي نهائي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سيبايوس يدرك جيداً أنه لا يوجد مكان له بالفريق في حال استمر زين الدين زيدان مدرباً للفريق، والحالة الوحيدة لاستمراره مع الريال هي رحيل المدرب الفرنسي بنهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن اللاعب لا يشعر بالأهمية تحت قيادة زيزو، ولذلك سوف يبحث عن نادٍ جديد في الصيف لكي يضمن اللعب بشكل منتظم، ويعد فالنسيا الأكثر اهتماماً بالحصول على خدماته.

وهناك البعض في ريال مدريد ما زالوا يؤمنون بقدرات سيبايوس الذي تراجع مستواه منذ رحيله عن ريال بيتيس، لكن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أن بيعه سيكون فرصة للحصول على مبلغ مالي جيد في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

#ريال مدريد #سيبايوس

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