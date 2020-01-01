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فيديو.. إشبيلية يقدم هدية ثمينة لريال مدريد بالتعادل مع برشلونة

السبت 20 يونيو 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إشبيلية يقدم هدية ثمينة لريال مدريد بالتعادل مع برشلونة


وكالات / سما /

فقد نادي برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بالتعادل أمام إشبيلية سلبيًا بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، ضمن فعاليات الجولة رقم 30 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وقدم إشبيلية هدية ثمينة لريال مدريد ليقتنص الصدارة، الذي ينتظره مهمة صعبة أمام ريال سوسيداد مساء الأحد على ملعب أنويتا.

وارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة رقم 65 في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، الذي حصل على فرصة ذهبية لمعادلة برشلونة وتصدر جدول الترتيب، حيث أن المواجهات المباشرة في صالح النادي الملكي.

بينما ارتفع رصيد إشبيلية إلى النقطة 52 في المركز الثالث خلف برشلونة وريال مدريد.

دخل برشلونة المباراة بتشكيلة هجومية، بتواجد سواريز ومارتن بريثويت معاً في الهجوم للمرة الأولى بجانب ليونيل ميسي.

شوط أول سلبي من كل الجوانب، وسط هجمات في وقت متباعد لكلا الفريقين، كانت اللقطة الأبرز قبل نهاية الشوط عندما اعتدى ميسي على لاعب إشبيلية، وتغاضى حكم المباراة عن منح الأسطورة الأرجنتينية بطاقة حمراء.

الشوط الثاني من المباراة كان أسرع من كلا الفريقين، سيطرة واستحواذ من برشلونة، وسرعات إشبيلية في المرتدات وأهدروا العديد من الفرص، نجح تير شتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه.

ومع فشل كلا الفريقين في التسجيل، مرت الدقائق الأخيرة بسلام، فقد برشلونة نقطتين ثمينتين على صراع الصدارة، واقتنص إشبيلية نقطة في صراع المنافسة على المربع الذهبي.

#إشبيلية #برشلونة #ريال مدريد

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