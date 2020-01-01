رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها خبر اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتأكيدها رفض كل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

كما عنونت الصحف الثلاث تسجيل 75 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين، إضافة لإعلان رئيس الوزراء محمد اشتية، عن اجتماع للجنتي "الطوارئ العليا" و"الأمن" اليوم السبت، لبحث تقارير اللجان الصحية حول الزيادة المطردة فــي أعداد الإصابــات بالفيروس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- "مركزية" فتح تؤكد رفض كل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

- 75 إصابة جديدة بـ "كورونا" واجتماع اليوم للجنتي الطوارئ والأمن

_ إغلاق عدة قطاعات في نابلس وقرية قراوة بني زيد

_ "الصحة العالمية" تحذر: دخلنا "مرحلة خطيرة" من جائحة كورونا

_ الشرطة والنيابة العامة تحققان في ظروف وفاة مواطنة من بدو

_ تجمع تضامن الجنوب العالمي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل

_ الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من جنين ومخيمها وقباطية وقفين

- مستوطنون يعتدون على فتى في الخضر والاحتلال يقمع مسيرات بالضفة منددة بالضم والاستيطان ويجرح العشرات

_" جرحها الذي يعود الى عام 1948 اعادت حماس فتحه".. الأسير اللبناني المحرر أحمد اسماعيل: أم جبر هي فلسطين

_ المالكي: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة

_ الأطول في تاريخ اللجوء العالمي.. "شؤون اللاجئين" تطالب بإنهاء معاناة لاجئي فلسطين

_ 200 نائب ديمقراطي أميركي يعتزمون التوقيع على رسالة ترفض الضم

_ ترمب يلجأ إلى القضاء لمنع نشر كتاب بولتون.. واستقالات بالوزارات الأميركية احتجاجا على سياساته

* "الأيام":

_ مركزية "فتح" تؤكد رفض كل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

_ 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 54 في محافظة الخليل و17 في نابلس

- اشتية: لجنتا "الطوارئ العليا" و"الأمن" تبحثان اليوم الزيادة المطردة

_ حالة وفاة و26 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

_ إسرائيل: حالة وفاة و329 إصابة جديدة بـ"كورونا"

_ قلق إسرائيلي من وثيقة رسمية أميركية تتعامل مع السلطة كدولة

_35 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

_ إصابة العشرات خلال قمع الاحتلال مسيرات وفعاليات تندد بالاستيطان ومخططات الضم

_ من مطار الملكة علياء إلى الجسر.. عودة 20 مواطنًا كانوا عالقين في كندا إلى الوطن

_ "بتسيلم": جنود يطلقون النيران من كمين عمدًا وبدم بارد على سيقان عمال فلسطينيين

_ منظمة الصحة العالمية: العالم دخل "مرحلة جديدة وخطيرة" من وباء كورونا

_ في يومهم العالمي اليوم.. اللاجئون في غزة يعانون ويحلمون بالعودة

_ الأمم المتحدة: ارتفاع بنسبة 250 %في عمليات هدم منازل الفلسطينيين

* "القدس":

_ بحث جريمة الضم وازدياد الإصابات بفيروس كورونا.. الرئيس يترأس اجتماعا لمركزية "فتح"

_ أبو ردينة: مركزية فتح في حالة انعقاد دائم

_ إغلاق قراوة بني زيد واتخاذ سلسلة قرارات لمنع انتشار الفيروس.. 75 إصابة جديدة بكورونا في محافظات الضفة

_ اشتية: اجتماع اليوم للجنتي الطوارئ والأمن لمواجهة الوباء

_ عشية اليوم العالمي للاجئين.. الخارجية: اللاجئ الفلسطيني أكبر قضية لجوء عالمية

_ اعتداءات للمستوطنين في الخضر ووسط الخليل.. عشرات الإصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للضم والاستيطان

_ مصادر دبلوماسية: الأردن أبلغ الولايات المتحدة وإسرائيل بانسحابه من معاهدة وادي عربة في حال الضم

_ رسالة الكونغرس لنتنياهو وغانتس للتراجع عن قرار الضم تكتسب زخما

_ للأسبوع الثاني .. جموع غفيرة تؤدي صلاة الجمعة أمام مقبرة الإسعاف في يافا

_ قلق اسرائيلي من اعتبار الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية دولة