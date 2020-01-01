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استبعاد احتمالية اختطاف جندي إسرائيلي مفقود

السبت 20 يونيو 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استبعاد احتمالية اختطاف جندي إسرائيلي مفقود


القدس المحتلة / سما /

 استبعدت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم السبت، أن يكون الجندي عديال فيلشر المفقود منذ يوم الخميس الماضي، قد تعرض للاختطاف.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن البحث عن الجندي ما يزال متواصلًا منذ فقدانه وحتى هذا الصباح، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي خوف من تعرضه للاختطاف.

ويشارك مئات الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية في البحث عن الجندي في المنطقة التي فقد فيها، وتستخدم الكلاب المدربة، ووسائل تكنولوجية لمحاولة تحديد مكانه.

وكان الجندي غادر قاعدة شيزافون العسكرية في النقب جنوب فلسطين المحتلة، يوم الخميس الماضي، ثم اختفت آثاره.

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