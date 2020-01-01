أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

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لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة0

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم السبت على النحو الآتي:

أسعار الخضروات:

البندورة: 8 ك = 10 شيكل

بندورة كدار: 5 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: 5 – 6 ك = 10 شيكل

الدوالي (وقية) : 3 شيكل

بامية بلدية 1ك : 12 – 16 شيكل

حبّة كبيرة: 8 شيكل

بامية حبة طويلة: 8 – 10 شيكل

ملوخية: 2 شيكل

ليمون: 1ك = 4 – 5 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل

بطاطا حلوة: 5 ك = 10 شيكل

باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان بلدي: 5 – 6 ك = 10 شيكل

كوسا: 1 ك = 1 شيكل

كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل

لوبياء: 1ك = 6 – 7 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك = 2 – 3 شيكل

فقوس: 1ك = 2 – 3 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

ملفوف أبيض: 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

أسعار الفواكه:

تفاح : 5 شيكل

أجاص: 4 – 5 شيكل

كيوي: 1 ك = 6 – 7 شيكل

كرز (وقية): 5 شيكل

موز: 4 ك = 10 شيكل

خوخ: 1 ك = 4 شيكل

بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل

شمام : 5 – 7 ك = 10 شيكل

سانتروزة: 1ك = 4 – 5 شيكل

مشمش: 1ك = 6 شيكل

عنب: 1ك = 6 – 7 شيكل

ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شيكل

الذرة كبيرة: 12 كوز = 10 شيكل

ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شيكل