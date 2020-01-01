اعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية واليوم السبت 5 مواطنين، فيما شهدت مناطق بالضفة والقدس مواجهات مع الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي أبو صالح من بلدة عرابة خلال توجهه إلى مدينة رام الله صباحًا.

ومن بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل مستعربون شابًا لم تعرف هويته بعد، وقد استخدموا مركبة مدنية فلسطينية.

كما اعتقل من البلدة الشاب وائل كميل بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، عقب استدعائه للتحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء الجمعة، فتيين من مدينة قلقيلية خلال مواجهات في المنطقة الجنوبية.

وأكد شهود عيان أن القوات اعتقلت عبد الرحمن ماجد الحاج حسن ومحمد محمود نوفل خلال تواجدهما في المنطقة الجنوبية.

وأصيب الطفل وديع صلاح (15 عامًا) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، برضوض وجروح مختلفة جراء ضربه من قبل مستوطنين.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشباب وقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق مساء أمس، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال قرب مقبرة العيزرية قضاء القدس المحتلة.