تسجيل 32 إصابة بفيروس كورونا في الخليل صباح اليوم

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، اليوم السبت، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل (26 مدينة الخليل- 5 يطا- 1 السموع) ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 إصابة، بينها 305 إصابة نشطة.

وحدثت وزارة الصحة الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين وأصبحت كالآتي:

مجمل الإصابات: 903 إصابة

مجمل حالات التعافي: 592 حالة

مجمل حالات الوفاة: 5 حالات

مجمل الإصابات النشطة: 305

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:

محافظة القدس: 38 حالة

محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات

محافظة بيت لحم: 5 حالات

محافظة الخليل: 209 حالة

محافظة قلقيلية: 5 حالات

محافظة نابلس: 20 حالة

محافظة طولكرم: حالة واحدة

محافظة جنين: 4 حالات

محافظة أريحا والأغوار: حالتان

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة