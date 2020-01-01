  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: اجواء غائمة جزئيا ولا تغير على درجات الحرارة

السبت 20 يونيو 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئيا ولا تغير على درجات الحرارة


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجواليوم غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الأثنين : يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

تقارير مرعبة حول وتائر كورونا.. الصحة العالمية تعلن دخول العالم مرحلة جديدة وخطيرة

معاريف: قلق في إسرائيل بعد تصنيف الإدارة الأميركية لـ "السلطة الفلسطينية بأنها دولة"

مصادر أمنية اسرائيلية : الصواريخ التجريبية بداية لنفاذ صبر غزة

مصادر دبلوماسية رفيعة: الأردن أبلغ أميركا و"إسرائيل" بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم

جنرال اسرائيلي: فك الارتباط عن قطاع غزة جعلنا عملاء لحماس..

صور.. اجتماع بين الشرطة و"الشعبية" بشأن حادثة الاعتداء على "أم جبر وشاح"

العاهل الاردني: الضم سيعزز قوة حماس.. والصفدي تؤدي لعزل القدس عن الضفة ولا يمكن أن تمر دون رد

الأخبار الرئيسية

سيسي

صحيفة : "مصر لم تلبّ دعوةً للقاء مع الرئيس عباس والصفدي"

رسالة الكونجرس لنتنياهو وغانتس للتراجع عن الضم تكتسب زخما و"إيباك" تعارض

ابو درينة يكشف تفاصيل اجتماع مركزية فتح: خياران أمام اسرائيل وامريكا.. ولن نقبل بضم سنتمتر واحد

اصابتان جديدتان.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في فلسطين منذ صباح اليوم إلى 75

العاهل الاردني: الضم سيعزز قوة حماس.. والصفدي تؤدي لعزل القدس عن الضفة ولا يمكن أن تمر دون رد