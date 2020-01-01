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وزيرة الصحة: نواجه ازمة حقيقية في توفير مراكز للحجر الصحي..

الجمعة 19 يونيو 2020 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: نواجه ازمة حقيقية في توفير مراكز للحجر الصحي..


رام الله / سما /

 كشفت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة، عن أزمة تعاني منها الوزارة في توفير أماكن للحجر الصحي.

وقالت كيلة خلال لقاء عبر تلفزيون فلسطين يوم الجمعة، إننا نعاني من أزمة حقيقية في إيجاد أماكن للحجر الصحي، داعيةً بعض المصابين بالحجر في منازلهم.

وكانت وزيرة الصحة، قد أعلنت يوم الجمعة، عن تسجيل 10 إصابات وجديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 حالات في محافظة الخليل (مدينة الخليل 5 حالات، مخيم الفوار حالتان)، وحالتان في قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، وحالة في بيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 75 إصابة.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 870 إصابة، بينها 273 إصابة نشطة.

#مي الكيلة #وزارة الصحة #الحجر الصحي #فيروس كورونا #كورونا في فلسطين

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