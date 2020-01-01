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حماس: الفصائل الفلسطينية لا تثق بجدية السلطة بوقف اتفاقاتها مع الاحتلال..

الجمعة 19 يونيو 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الفصائل الفلسطينية لا تثق بجدية السلطة بوقف اتفاقاتها مع الاحتلال..


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم " أن هناك حالة من انعدام الثقة عند الفصائل الفلسطينية من جدية السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بوقف اتفاقاتها مع الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، مساء اليوم:" كنا أمام حالات سابقة كثيرة ادعت السلطة أنها ستقوم بخطوات جادة فيما يتعلق بعلاقتها مع الاحتلال على المستوي السياسي والاقتصادي والأمني ووجدنا عكس ذلك".

وأشار قاسم إلى أن عدم دعوة قيادة السلطة للقاء وطني قيادي للتباحث حول مخططات ضم الضفة الغربية يؤشر لعدم جدية هذه القيادة في خوض مواجهة حقيقة ضد هذه المخططات.

وشدد على أن هذا القرار يجب ان يتحول إلى خطوات عملية على الأرض بأن يكون هناك انفكاك حقيقي عن الاحتلال وأن يكون هناك وقف ميداني للتنسيق الأمني وليس على المستوى الاعلامي والسياسي.

وأكد على أن هذه الخطوة غير كافية ويجب أن تخرج إلى حيز التنفيذ وأن يتبعها خطوات كوقف الاعتقال السياسي ووقف ملاحقة المقاومة، على حد قوله. 

وتابع:" المطلوب هو الخطوة الأهم باللقاء القيادي المقرر الذي يبلور صيغة نضال فلسطينية موحدة، وليس فقط موضوع وقف العمل بالاتفاقات".


 

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