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الكشف عن تفاصيل اجتماع "مركزية فتح" برئاسة الرئيس عباس

الجمعة 19 يونيو 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل اجتماع "مركزية فتح" برئاسة الرئيس عباس


رام الله / سما /

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وجرى الحديث حول سبل مواجهة وباء كورونا، وضرورة اتخاذ الإجراءات كافة لمنع انتشار الوباء مع ازدياد حالات تفشي الفيروس في الأيام الأخيرة.

كما جرى الحديث حول الموقف الوطني الواضح فيما يتعلق برفض سياسة الضم، وأن الطريق إلى السلام يتم من الالتزام بقرارات بالشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام  كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وإنهاء الاحتلال.

وتم الحديث حول استمرار الفعاليات والنشاطات الجماهيرية السلمية الرافضة لجريمة الضم.

وأكدت اللجنة المركزية التزامها بقرارات المجالس الوطنية، وبالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبالمواقف الوطنية التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية.

#الرئيس عباس #مركزية فتح #مخططات الضم #فيروس كورونا

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