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"الخارجية": 147 حالة وفاة و2128 إصابة و1250 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

الجمعة 19 يونيو 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 147 حالة وفاة و2128 إصابة و1250 حالة تعافي في صفوف جالياتنا


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 147 حالة وفاة (1 قطر)، و2128 إصابة (25 قطر، 1 الباكستان)، و1250حالة تعافي (34 قطر، 5 امريكا)، في صفوف جالياتنا حول العالم.

ونقلت الوزارة عن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الاميركية عدم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 880، وعدم تسجيل أية حالة وفاة ليبقى العدد 63، فيما رصدت 5 حالات تعافي لصبح العدد 368.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة آمنة محمد كسكيل (77 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4، وتسجيل 25 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 447، منها 97 حالة نشطة لكنها لا تستدعي العلاج في المستشفى، و16 حالة تحت العلاج وليست حرجة، 6 حالات في العناية المركزة، وتسجيل 34 حالة تعافي ليرتفع عدد الحالات إلى 325 حالة تعافي تام.

وبينت أنها تتواصل مع عائلة حالة الوفاة والحالات المصابة وعائلاتهم لتقف عند احتياجاتها وتلبيتها وفقا لإمكانياتها.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الباكستان الإسلامية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف أحد الطلبة الذي انتقلت له العدوى من أحد زملائه الباكستانيين، وهو بصحة جيدة ويخضع للحجر الصحي المنزلي، حيث زودته السفارة بالاحتياجات اللازمة من أدوية ومعقمات، وأنها تتواصل معه للاطمئنان عليه والوقوف عند احتياجاته.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #اصابات #الجاليات الفلسطينية

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