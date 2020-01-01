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محافظ بيت لحم يعلن عن سلسلة قرارات جديدة لمواجهة "كورونا"

الجمعة 19 يونيو 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يعلن عن سلسلة قرارات جديدة لمواجهة "كورونا"


بيت لحم / سما /

 اعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الجمعة، عن سلسة قرارات جديدة في المدينة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا .

وقال المحافظ في بيان له " انه بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء واستنادا إلى تقديرات طبيه و نظرا للموقف العام في محافظة بيت لحم وعلى ضوء ظهور اصابات جديده واحتمال حصول مزيد من الإصابات يتم ما يلي" :-

1- الطلب من جميع الموظفين والعاملين والذين يترددون بانتظام على المحافظه من خارج المحافظه وبالعكس استخدام وسائل الوقاية وإجراء فحوصات طبيه لفيروس كورونا قبل التحاقهم باماكن عملهم .

2- فرض قيود وقائية و صحية مشددة على جميع المراكز والمستشفيات والعيادات الخاصة والعامة للحفاظ على الطواقم الطبية والمراجعين .

3- تكثيف عمل فرق الرقاةه والتفتيش على المنشآت العامة والخاصة وإغلاق أي مكان غير ملتزم بشروط السلامة العامة تكثيف الإرشادات وتطبيق الإجراءات المعلنه على المساجد والكنائس بما في ذلك الاغلاق متى تطلب الأمر ذلك .

4- التدقيق على السيارات الخاصة والنقل العام من خلال نشر حواجز شرطية وفرض مخالفات وغرامات حيثما امكن .

5- العمل على وضع خطة طوارىء صحية في حال زادت الاصابات او تدهور الأوضاع بما في ذلك وضع أماكن بديله للعلاج والحجر الصحي .

6- محاربة الإشاعات والتحريض والتشكيك في الحالة الوبائية والاجراءات المتبعة تحت طائلة المسؤولية.

7- تهيأة الرأي العام لمزيد من الإجراءات بما في ذلك وضع قيود على الحركه مع المحافظات الأخرى

#محافظ بيت لحم #كامل حميد #اجراءات احترازية #فيروس كورونا

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