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رئيس بلدية تفوح يناشد المواطنين بعدم التحرك

الجمعة 19 يونيو 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية تفوح يناشد المواطنين بعدم التحرك


رام الله /سما/

طالب رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات، سكان البلدة بعدم التحرك واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد المصابين الى 41 اصابة، حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وقال ارزيقات في تصريحات له" في ظل الاستهتار واللامبالاة، نخشى ان نفقد السيطرة على الوباء في البلدة التي يصل تعداد سكانها الى نحو 17 ألف نسمة".

واضاف رئيس بلدية:" باسم البلدية وجميع مؤسسات وقوى البلدة، نطالب المواطنين بالالتزام في منازلهم والحد من حركتهم، هناك أكثر من بؤرة منتشرة بالبلدة، وبمساعدة الاهالي يمكننا وقف ومنع انتشار وتفشي الفايروس، وكلنا أمل بان يستجيب الاهالي لذلك".

وكان محافظ الخليل، قد اعلن عن اغلاق بلدة تفوح الاربعاء الماضي حتى مساء الاثنين الماضي.

وأمام زيادة أعداد مصابي الكورونا من المتوقع ان يتخذ إجراءات مشددة لحماية المواطنين من تفشي الفيروس بينهم.

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