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إغلاق صالات الافراح والمطاعم والنوادي ودور العباده في نابلس

تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحصيلة اليوم ترتفع إلى 73 إصابة

الجمعة 19 يونيو 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحصيلة اليوم ترتفع إلى 73 إصابة


رام الله / سما /

اعلنت وزيرة الصحي د. مي الكيلة، مساء اليوم الجمعة،  تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 حالات في محافظة الخليل (مدينة الخليل 5 حالات، مخيم الفوار حالتان)، وحالة في بيت لحم.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 73 إصابة، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 868 إصابة، بينها 271 إصابة نشطة.
 

وفي وقت سابق من عصر الجمعة، اعلنت الكيلة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة نابلس، لمخالطين لمرضى سابقين.

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من جهته، قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، اليوم الجمعة، اغلاق عدة قطاعات ابتداء من يوم غد السبت، بعد التشاور مع لجنة الطوارئ والاطلاع على توصيات اللجنة الصحية.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظ سيتم إغلاق صالات الافراح والدواوين، والمقاهي والنوادي وصالات الرياضة والمراكز التعليمية بما فيها الجامعات والكليات، والمساجد والكنائس، والمطاعم (يسمح لها فقط بخدمة التوصيل وتسليم الطلبيات)، وصالونات الحلاقة.

وأكد رمضان أن القرارات جاءت لكي يتسنى لفرق الطب الوقائي القيام بواجبها وحصر المخالطين وفق الخارطة الوبائية.

ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة إلى 20 مصابا.

#فيروس كورونا #وزارة الصحة #الضفة الغربية #اصابات #كورونا في فلسطين

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