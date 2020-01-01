تظاهرات في غزة والضفة ضد مخطط الضم الإسرائيلي

غزة / سما /

تظاهر آلاف المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم (الجمعة)، ضد مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

وشارك العشرات في اعتصام في منطقة الأغوار المهددة بمخطط الضم الإسرائيلي أعقب تأدية صلاة الجمعة وسط تعزيزات عسكرية للجيش الإسرائيلي بحسب مصادر فلسطينية.

ورفع المعتصمون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة عليها عبارات مناهضة لمخطط الضم الإسرائيلي وأخرى تؤكد على التمسك بالأراضي الفلسطينية ورفض عمليات مصادرتها.

كما أدى العشرات صلاة الجمعة على أراض تعرضت لعمليات تجريف إسرائيلية في بلدة حارس شمال غرب سلفيت، بدعوة من فصائل منظمة التحرير ولجان المقاومة الشعبية.

وعقب الانتهاء من الصلاة، توجه المشاركون إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبلدة وأغلقوه، واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الجيش الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالاختناق.

وجرت مواجهات مماثلة في عدد من قرى الضفة الغربية ضمن الفعاليات الأسبوعية المنددة بالاستيطان ومخطط الضم الإسرائيلي أسفرت عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي.

وفي السياق تظاهر مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتنديد بمخطط الضم الإسرائيلي وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية.

وقال القيادي في حماس مشير المصري إن "فصائل المقاومة" الفلسطينية عاقدة العزم على إفشال مخطط الضم الإسرائيلي و"مؤامرات" تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن".

أضاف المصري " لن نسمح لإسرائيل باستغلال الضعف العربي والانشغال العالمي لنهب الأراضي الفلسطينية وسنتحرك من نقطة الصفر وإن كلف ذلك دماءنا وأبناءنا".