قرار بتخفيض خمسة أشهر من فترة الإعتقال الإداري الأخيرة للقيادي غسان زواهرة

رام الله / سما /

قررت محكمة الاستئناف العسكرية الاسرايلية في عوفر تخفيض خمسة اشهر من فترة الاعتقال الاداري للاسير القيادي غسان زواهرة في جلسة عقدت اليوم للنظر في الاستئناف المقدم من قبل الاسير زواهرة على فترة اعتقاله الاداري وهي الرابعة حيث جرى تمديده قبل نحو الاسبوعين، ولكن اعطت المحكمة للنيابة العسكرية حق الاستئناف ضد هذا القرار.

وكان زواهرة اعتُقل من منزله فجراً قبل نحو سنة ونصف وجدد له الاعتقال الاداري اربع مرات وذلك بعد أن أُفرج عنه بثلاثة أشهر فقط بعد اعتقال إداري استمر 27 شهراً.

وزواهرة من بين النشطاء البارزين في المجال التطوعي والمؤسساتي، وتلاحقه قوات الاحتلال باستمرار، إذ أمضى 16 عاماً نصفها قيد الاعتقال الإداري، وسبق له أن خاض عام 2014 إضراباً عن الطعام لمدة 40 يوماً، واستشهد شقيقه معتز في عام 2015 برصاص الاحتلال وهو قيد الاعتقال، وتتذرع قوات الاحتلال بانه من نشطاء الجبهة الشعبية وتعتبره خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها بحسب ما يرد على لسان النيابة العسكرية التي تعتمد على الملف السري المقدم من قبل جهاز الامن الاسرائيلي (الشاباك) .