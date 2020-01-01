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أبو هولي: تعيين النرويجية ليني ستينسث نائبا للمفوض العام للأونروا سيشكل رافعة حقيقية لعمل الوكالة

الجمعة 19 يونيو 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي: تعيين النرويجية ليني ستينسث نائبا للمفوض العام للأونروا سيشكل رافعة حقيقية لعمل الوكالة


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين النرويجية ليني ستينسث نائبا للمفوض العام لوكالة "الأونروا"، سيشكل رافعة حقيقية لعمل الوكالة.

 وأضاف أبو هولي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن ستينسث سيكون لها دور مهم ومؤثر في حشد الموارد المالية لدعم موازنة "الأونروا" التي تعاني من عجز مالي كبير، خاصة أن بلادها تعد من كبار المانحين والممولين للوكالة والداعمين لها.

ورحب أبو هولي بقرار الأمين العام، موضحا أن خبرة ستينسيث الطويلة في العمل الإنساني والدبلوماسي وإدارة الأزمات عبر تقلدها لمناصب قيادية مع وزارة الخارجية النرويجية ومنظمة الصليب الأحمر وترؤسها للمجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، ستؤهلها لإدارة مهمتها الجديدة بنجاح وكفاءة عالية، وستمكنها من جلب ممولين جدد للأونروا .

وأعرب عن أمله بأن يساهم التعيين في تقوية "الأونروا"، وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجه عملها في كافة مناطق عملياتها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أمس الخميس تعيين ستينسث، نائبا للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على مستوى مساعدة الأمين العام.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، إن ليني ستينسث، التي تعمل حاليا سفيرة لبلادها في لبنان، تتمتع بنحو عشرين عاما من الخبرة في السياسة الدولية والعمل الإنساني وإدارة الأزمات، قضت 15 عاما منها في مناصب قيادية مع وزارة الخارجية النرويجية والصليب الأحمر النرويجي.

#احمد ابو هولي #ليني ستينسث #الامم المتحدة #الاونروا

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