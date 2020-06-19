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غانتس: إسرائيل تعيش فترة حساسة للغاية في ظل أزمة كورونا

الجمعة 19 يونيو 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: إسرائيل تعيش فترة حساسة للغاية في ظل أزمة كورونا


القدس المحتلة / سما /

أعرب وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" يوم الجمعة، عن قلقه من الفترة التي تعيشها إسرائيل، في ظل أزمة كورونا.

وأفاد غانتس" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنّنا "في فترة حساسة للغاية في أزمة كورونا، وإذا لم نكن حذرين سنجد أنفسنا قريبًا في وضع أكثر خطورة مما كنا عليه".

وأشار، إلى أنّ "هذه هي القضية الأكثر أهمية الآن لإسرائيل".

#غانتس #اسرائيل #فيروس كورونا

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