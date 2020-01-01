الاحتلال يقمع مسيرة "حارس" الاسبوعية

سلفيت /سما/

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم المسيرة الاسبوعية المنددة بممارسات الاحتلال ضد المواطنين وممتلكاتهم في قرية حارس غرب سلفيت،

وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة التي أقيمت على اراض مهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال في قرية حارس.

وجاء ذلك بدعوة من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة وزير هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، وامين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد، وعدد من نشطاء سلام اسرائيليين، وبحضور فرق الاسعاف من الهلال الاحمر والاغاثة الطبية،وحشد من المواطنين،



حيث هتف المشاركين بإنهاء الاحتلال، وشعارات منددة ومعارضة لعملية الضم والذي ينوي الاحتلال تطبيقها بداية الشهر القادم، واطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت اتجاه المشاركين، اضافة الى محاولة منعهم من مواصلة المسيرة بإتجاه مفرق البلدة، علاوة على ذلك محاولة الشرطة الاسرائيلية تحرير مخالفات للمشاركين،

واكد المشاكون على مواصلة مثل هذه الفعاليات بشكل اسبوعي،

وتأتي هذه المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة للاسبوع الرابع على التوالي على أراض مواطنين قرية حارس والتي تتعرض لاعتداءات من قبل مستوطني رفافا المقامة على اراضيهم، وكان اخرها اقتلاع عشرات لاشجار الزيتون