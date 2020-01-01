رئيس قبرص يؤجل زيارة إسرائيل بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الحكومة القبرصية، الخميس، ان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس قرر تأجيل زيارته لإسرائيل بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت في بيان مقتضب ان الرئيس قام بتأجيل زيارته الرسمية المقررة في 23 حزيران/يونيو لفترة غير محددة. وكان من المقرر أن يزور القدس الأسبوع المقبل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يرافقه خمسة وزراء، تستمر ليوم واحد

ويأتي ذلك تزامنا مع تحرك إسرائيل للتراجع عن القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء، الا انه تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد حالات الاصابة اليومية الجديدة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وفاة شخص واحد بوباء كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 304 حالة، كما سجلت أكثر من 300 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة لأول مرة منذ أسابيع.

وكان أجري رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء الماضي، محادثات مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولت ملف الطاقة وما سماه "السلوك العدواني لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وقال ميتسوتاكيس مشترك مع نتنياهو في القدس "أثرت مع رئيس الوزراء الحوادث الأخيرة للسلوكيات التركية غير القانونية والاستفزازية على حدودنا البحرية والجوية والبرية". واضاف "نعتبر هذا النشاط تهديدا للسلام والاستقرار الاقليميين".

كما تحدثت عن "الآثار المزعزعة للاستقرار التي تسببت بها تركيا فيما يتعلق بعلاقتها مع ليبيا، موضحا" أن الاتفاقية لاغية وباطلة تمامًا فيما يتعلق بتعيين المناطق البحرية بين البلدين"، في اشارة الى الاتفاق الذي وقعته انقرة مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

واشاد نتنياهو بالعلاقات بين اسرائيل واليونان وابدى تفاؤلا بالنسبة الى العلاقات مع قبرص واليونان وشراكتهما لنقل الغاز البحري إلى البر الأوروبي. وقال "لدينا مصالح مشتركة ونواجه تحديات مشتركة ولدينا فرص مشتركة استثنائية".

ووقعت إسرائيل واليونان في كانون الثاني/يناير اتفاق "إيست ميد" لإنشاء خط أنابيب ضخم لضخ الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وسط اعتراض تركيا.