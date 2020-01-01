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اصابتان بالرصاص الحي و8 بالمعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة 19 يونيو 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان بالرصاص الحي و8 بالمعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 أصيب مواطنان بالرصاص الحي، و8 بالمعدني المغلف بالطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا الرصاص الحي و"المعدني" وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي تم نقلهم الى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، و8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطـ، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وردد المشاركون الشعارات الوطنية الغاضبة المنددة بالاحتلال وسياساته العنصرية، والتي كان آخرها قرار الاستيلاء على 160 دونما من أراضي محافظة قلقيلية.

#مواجهات #كفر قدوم #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق

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