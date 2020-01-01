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لندن: الطرد والغرامة لمن لا يرتدي "كمامة" في وسائل النقل

الجمعة 19 يونيو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لندن: الطرد والغرامة لمن لا يرتدي "كمامة" في وسائل النقل


لندن /سما/

 حصلت الشرطة في بريطانيا على صلاحية إخراج الناس عنوة من وسائل النقل العام، إن رفضوا ارتداء الكمامة.

وسيحقّ لعناصر الشرطة تحرير مخالفات بقيمة 100 جنيه إسترليني، وتوقيف الناس لدى انتهاكهم قانونا جديدا يتناول فيروس كورونا دخل حيّز التنفيذ، بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس لدى إعلانه عن هذه الإجراءات في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها ستشكل جزءا من "شروط النقل" التي  تحكم ركوب القطارات، ومترو الأنفاق، والباصات.

وشرح شابس أنّ مشغّلي وسائل النقل سيفرضون ارتداء غطاء الوجه بمساعدة شرطة النقل البريطانية إن اقتضى الأمر.

وينصّ القانون على أنّه "لا يُسمح لأيّ شخص لا يملك عذرا منطقيا أن يستخدم خدمات النقل العام دون ارتداء كمامة".

يضيف القانون "يحق للشرطي أثناء ممارسته لهذه الصلاحيات، أن يستخدم قدراً معقولاً من القوة إن لزم الأمر".

#بريطانيا #كمامات #وسائل النقل العام #فيروس كورونا

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