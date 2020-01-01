طيران العال الإٍسرائيلية تنفي رفض خطة الإنقاذ

القدس المحتلة / سما /

نفت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" اليوم الجمعة، تقاريراً صحفية بشأن رفضها لاقتراح وزارة المالية الأخير لخطة الإنقاذ، مشيرة إلى أنها "اقترحت تعديلات" فقط على الخطة المنقحة.

ووفقا لاقتراح تلقته إدارة "العال" في وقت سابق هذا الشهر، فإن الحكومة مستعدة لتقديم قرض قيمته 250 مليون دولار للشركة، بحسب ما أوردته صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وبالإضافة إلى ذلك، ستصدر شركة العال أسهما بقيمة 150 مليون دولار ، مدعومة بضمانة حكومية لشراء الأسهم التي قد لا يتم بيعها. ويمكن أن ينجم عن الاتفاق في نهاية المطاف استحواذ الدولة على ما يقرب من 60 في المئة من أسهم الشركة، لتصبح بذلك مالكة لأغلبية الأسهم. وذكرت عدة وسائل إعلام ناطقة باللغة العبرية أمس الخميس أن العال اتفقت مع مؤسسة مالية لتقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار كانت تمت مناقشته في وقت سابق، في حين ستصدر الشركة عددا معتدلا من الأسهم التي لن تؤدي إلى إعادة تأميمها بشكل مؤقت.

وفي بيان لبورصة تل أبيب للأوراق المالية، أوضحت شركة الطيران المتعثرة أنها لم ترفض الخطة المجمعة الخاصة بقرض توفره الحكومة، واصدار أسهم.

وقالت الشركة إنها أرسلت أمس إلى وزارة المالية تعديلات مقترحة على الخطة المجمعة، والتي تفهمها الشركة على أنها تعالج الصعوبات التي تراها في الخطة.

وأضافت أنها تعتزم مواصلة المناقشات مع وزارة المالية لتلقي دعم الدولة، بينما حذرت مرة أخرى من أنه "ليس هناك يقين من أنه سيتم الاتفاق على خطة أو أخرى، أو أنه من الممكن تحقيق الشروط المرفقة بالخطة."

وكبدت جائحة كورونا شركات الطيران في أنحاء العالم خسائر باهظة نتيجة انهيار الطلب العالمي على السفر. واضطرت أغلب شركات الطيران إما إلى إشهار إفلاسها أو الحصول على مساعدات حكومية حتى تتمكن من الاستمرار.